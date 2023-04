Stortinget åpner kontrollsak mot tidligere minister

Et flertall i kontroll- og konstitusjonskomiteen, alle unntatt Høyre og Venstre, har besluttet å åpne sak om praktisering av statens retningslinjer for lederlønn.

Bakgrunnen er at tidligere statsråd Iselin Nybø (V) innvilget en lederlønn som oversteg lønnstaket på 2 millioner kroner: Det er snakk om direktøren for Eksportfinans Norge, som i 2021 ble tilbudt en lønn på 2,5 millioner kroner for stillingen.

Det var Dagbladet som først omtalte saken.

– Jeg er glad for at flertallet i komiteen åpner sak. Dette er viktig fordi det understreker viktigheten av å overholde prinsippene for lederlønn i staten, og at enhver regjering har et politisk ansvar for det, sier Audun Lysbakken, SVs representant i kontrollkomiteen.