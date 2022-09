Stormen «Fiona» har nådd Canada – flere hundre tusen er uten strøm

Canadas østkyst ble truffet av den tropiske stormen «Fiona» lørdag. Det har kommet meldinger om at hus har blitt revet bort av store vannmengder, og flere hundre tusen er uten strøm.

I kystbyen Port aux Basques på Newfoundland er det erklært unntakstilstand som følge av uværet.

– Dette har blitt større og verre enn vi forventet, sier ordfører i Channel-Port aux Basques Brian Button til BBC.

Canadas statsminister Justin Trudeau tvitret sin støtte til alle berørte provinser.

–Jeg tenker på alle som er berørt av orkanen, jeg vil du skal vite at vi er her for deg. Vi er klare til å støtte provinsene med ekstra ressurser, skriver han.