Støre: Vedtaket i Drammen er ikke lovlig

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) mener vedtaket i Drammen om kun å ta imot ukrainske flyktninger er ulovlig.

– For det første er dette et vedtak som ikke er lovlig. Det er ikke noe kommunene kan gjøre. Kommunene må vurdere hvor mange de kan motta, og så er det en avtale med staten at vi tar imot på en god måte. Det ligger en grunnleggende verdi at vi respekterer at folk på flukt skal behandles likeverdig, sa Støre da han møtte pressen på Oslo Energy Forum onsdag.

Tirsdag vedtok et flertall i kommunestyret i Drammen at kommunen kun skal ta imot flyktninger fra Ukraina. Det har ført til kraftige reaksjoner.