Støre innrømmer pågående menneskerettighetsbrudd på Fosen

Statsminister Jonas Gahr Støre innrømmer pågående menneskerettighetsbrudd på Fosen. Det sa han til pressen etter et frokostmøte med reindriftsutøvere fra Fosen.

Fosen-aksjonistene protesterer mot at det nå er gått over 500 dager siden Høyesterett fastslo at 151 vindturbiner på Fosenhalvøya i Trøndelag er ulovlige uten avbøtende tiltak.

Støre ble stilt følgende spørsmål:

– De samiske ungdommene er veldig opptatt av at regjeringen skal si at dette er et pågående menneskerettighetsbrudd. Vil dere si det nå? Hvis ikke, hvorfor vil dere ikke si det?

– Ja, denne dommen den slår fast at konsesjonen sånn som den er gitt krenker de rettighetene som samene har etter de konvensjonene vi skal følge. Og at det er et brudd på menneskerettighetene, så svaret på det er ja, svarer statsministeren.

Støre sier videre at dommen sier at man må vurdere avbøtende tiltak for å ikke være i en slik situasjon. Det er det vi nå må følge oppmerksom med på, om vi kan finne dem. Jeg har sagt at jeg utelukker ikke noen tiltak i den sammenhengen.