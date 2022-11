Stian Blipp avlyser alle førestillingar fram til jul

Stian Blipp må diverre avlyse alle show i Oslo og Bergen fram til jul, opplyser managementet i ei pressemelding.

Blipp fortalde i førre veke på NRK Lindmo at han har slite med depresjon. Han har tidlegare avlyst alle show i september, og skulle etter planen kome tilbake og spele fram til jul.

– Stian klarte å gjennomføre det første showet i går, men det kosta han for mykje, så han maktar diverre ikkje resten og er no sjukmeld, skriv produsent Elina Krantz i Latter Norge.

Det blir opplyst om at alle show blir erstatta av andre komikarar, og alle med billettar vil bli kontakta.