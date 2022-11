Stian Blipp opnar opp om depresjon: – Vore dårleg lenge

Stian Blipp er ein av Noregs mest kjente komikarar og programleiarar. I tillegg har han dei siste åra vore sentral i podkasten «Nerdelandslaget», som er ein podkast om dataspel.

Han har alltid vorte sett på som ein gledesspreiar og showmann.

Men i kveldens Lindmo fortel han om mørke tankar og fortviling.

Det var i sommar at han merka at det var noko som ikkje stemte.

– Her er det kjensler og tankar i hovudet som ikkje bør vere der. Eg vart deprimert, seier han.

Hovudet i ruinar

For Blipp starta det med at han gjekk rett i bakken. Det viste seg å vere eit massivt panikkanfall. Sjølv skjønte han ikkje kva som skjedde.

– Eg trudde eg skulle døy av hjarteinfarkt, fortel bergensaren.

Ambulansen kom og Blipp vart tatt vare på.

– Men frå den dagen er kroppen og hovudet fullstendig i ruinar. Det er tungt å bevege seg, eg har mørke tankar, og det er eit forferdeleg tilvære, fortel han.

Men han seier det ikkje til nokon.

Eit anna perspektiv på livet

Blipp vil fyrst ikkje innrømme overfor seg sjølv at han treng hjelp. Han ser ikkje på seg sjølv som ein fyr som blir deprimert eller får panikkangst.

Men når han innser at dette er ein del av han no, gjer han noko han er ekstremt takksam for.

– Eg byrja å gå til psykolog. Eg har vore dårleg lenge, berre ikkje heilt forstått det sjølv. Frå eg byrja å snakke om det, og grave opp i det, har det gått så ekstremt mykje betre, seier han.

– Eg føler eg har fått eit heilt anna perspektiv på livet, ei anna forståing av korleis det er å vere i den jævlige situasjonen. Når du er i det så tenkjer du: Dette her ønskjer eg ingen.

Stian Blipp får god støtte av «Nerdelandslaget»-gjengen, her med Andreas Hedemann og Ida Horpestad. Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

Såg seg sjølv i sonen

Fokuset på mental helse kjem i samband med at musikar Michelle Ullestad, som også gjestar Lindmo i kveld, snakkar om da ho fekk fødselsdepresjon og vart innlagt på psykiatrisk sjukehus.

For Blipp vart den psykiske smellen utløyst da han vart pappa for andre gong.

Da vart han minna på den vanskelege barndomen sin. Ein barndom som han skildrar som tøff og ikkje heilt «King Kong».

Han bytte skule fleire gongar, og kjente ofte på ei sterk kjensle av uro. Blant andre ting Blipp ikkje ønsker å utdjupe her og nå.

– Da eg fekk mitt fyrste barn, gjekk det bra. Så fekk eg sonen min. Det trur eg var ein usynleg nøkkel til eit kvelv eg hadde låst, sementert og kasta på sjøen, fortel han.

For Blipp såg seg sjølv i sonen sin.

– Han er jo kliss lik meg. Da skjønte eg kor synd det hadde vore på meg.

Gutar opnar opp

Den siste tida har fleire menn snakka ærleg om si psykiske helse.

Gjennom serien «Hodet i klemme» i fjor fekk vi sjå at også tøffe brytarar kan gråte og vere sårbare.

Influensar Dennis Poppe var nyleg open til sine følgjarar at han trengde å ta ein pause frå jobben for å fokusere på eigen kropp og helse. Han var i sommar gjennom eit offentleg samlivsbrot.

Førre veke fortalde blant anna komikar og programleiar Jonis Josef om å møte veggen.

Å vere sårbar er greitt

I tillegg er artisten Isah ute med ny låt der han syng om sine utfordringar.

– Eg snakkar om noko eg ikkje har snakka så høgt om før, nemleg å slite med angst og depresjonar, utdjupa han da han gjesta radioprogrammet Arena førre veke.

Kan eg få no' sinnsro?

Fire øyne blankere

enn klinkekuler og sprengte blodkar «Øyne i nakken», låt av Isah og Stig Brenner

Artisten Isah vil oppfordre gutar til å snakke om kjenslene sine. Foto: Paal Ritter Schjerven / NRK

Han håpar låten kan oppmuntre gutar til å snakke om problema sine:

– Eg trur gutar slit med å snakke om desse tinga. Eg vil vise at det er greitt å seie at ein føler seg svak, men at du også må anerkjenne at du prøver så godt du kan, seier Isah.

Treng du å snakke med nokon? Ekspandér faktaboks Desse er her for å gi råd og veiledning, eller berre prate: ROS: 94 81 78 18

veiledning@nettros.no

chat Spisfo: 22 94 00 10

post@spisfo.no Kirkens SOS: Kirkens SOS: Ring 22 40 00 40

chat Mental Helse Hjelpetelefonen: Ring 116 123

Lettare å snakke om kjensler nå

Ifølgje Sotkajærvi har det blitt større rom for gutar å snakke om kjensler.

– Fleire menn er opne om eigen sårbarheit, eller kjensla av å ikkje strekke til, og moderne kvinner etterlyser moderne, sårbare og kjenslekompetente menn, seier psykologen.

Samtidig spør han seg om vi har kome heilt i mål med å følgje opp kva vi seier og korleis vi behandlar gutar og menn.

– Kvalitetar som konkurranse, meistring og styrke blir framleis løfta fram som tett knytte opp mot maskuline normative kvalitetar på ei rekke område av gutar sine liv og relasjonar.

Psykolog Tommy Sotkajærvi meiner at den viktigaste samtalen du kan ta er med dine nærmaste. Foto: GEIR SYVERSEN / GEIR SYVERSEN

Viktig å fortelja dei nærmaste

Psykolog Tommy Sotkajærvi er positiv til at store profilar viser kjenslene sine fordi det er ein god måte å normalisere kjensler på.

– Å sjå folk vi kjenner godt, eller som kanskje er nokon vi ser opp til vere sårbare, er ein måte å utvide rommet vi har i samfunnet for at ting ikkje alltid er «allright».

Samtidig skal vi vere bevisste på at det er forskjell mellom å fortelje verda at du har det vanskeleg, og dei som er deg aller nærmast.

– Dei vanskelege, men nære møta mellom menneske, skjer med dei som er viktige for deg. Det skjer ansikt til ansikt.

Psykologens råd til deg som har det tungt Ekspandér faktaboks Å vere sterk er ikkje å nekte for veikskap, men å adressere dine eigne problem.

Husk at det er veldig vanleg å ha ein depresjon i løpet av livet.

Einsemd gir næring til depresjon og tungsinn. Ver med andre, sjølv om det kan virke tungt og meiningslaust.

Ver aktiv. Spesielt med aktivitetar som før gav glede. Den gleda over aktivitetane vil kome tilbake når depresjonen lettar.

Søk profesjonell hjelp, og involver dine nærmaste saman i den hjelpa saman med hjelparen din.

Det tar tid å sortere og skape språket som ein treng for å beskrive det som går føre seg på innsida. Gi deg sjølv tid, og få hjelp til å sette ord på og sortere.

Prioriter din mentale helse framfor ting som kan vente.

Depresjon er ei potensielt dødeleg liding. Dersom du går med tankar om å ta ditt eige liv, er det viktig at du fortel det til nokon som kan hjelpe deg.

Ingenting varer evig, heller ikkje din verste dag. Ting vil bli betre, husk det.

