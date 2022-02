Sterkt resultat for Statkraft

Høgare kraftprisar og auka norsk vassproduksjon gav det statseigde selskapet Statkraft gode resultat, både for fjerde kvartal og heile 2021.

Tal for fjerde kvartal i fjor viser at selskapet fekk eit driftsresultat på 9,3 milliardar kroner. Det er 7,8 milliardar meir enn i same kvartal året før.