Stengt og kolonnekjøring i fjellet

Det er sendt ut OBS-varsel om sterk vind i fjellet i Sør-Noreg. Den sterke vinden gjør at det er stengt for personbiler på Rv 7 over Hardangervidda og kolonnekøyring for lastebiler. På 134 Haukelifjell er det kolonnekjøring for alle på grunn av uvær.