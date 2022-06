Språkrådet tek «hen» inn i ordbøkene

Styret i Språkrådet vedtok torsdag å ta pronomenet «hen» inn i dei offisielle normene for bokmål og nynorsk.

Det skriv språkdirektør Åse Wetås på Twitter.

Bokmålsordboka og Nynorskordboka er oppdatert med det nye ordet. Her står det at pronomenet viser til ein person når kjønn er ukjent, uvesentleg eller blir halde skjult, og for å vise til ein person som føretrekker pronomenet «hen» framfor «han» eller «ho».