Spleis gjenåpner «Bamsegutt»-innsamling

Spleis har besluttet å gjenåpne pengeinnsamlingen til mannen som er hovedperson i NRK-dokumentaren «Ingen elsker bamsegutt».

Det skjer etter et hastemøte mandag, skriver Nettavisen.

På Spleis nettsider står det nå:

«Det forventes at du setter deg godt inn i saken du ønsker å støtte, og at du er klar over at det er innsamler som er ansvarlig for innholdet som publiseres på spleisen».

Videre står det i innsamlingen at alle som ga til spleisen før den ble pauset, vil bli tilbudt å få pengene sine tilbake.

(NTB)