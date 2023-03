Sophie Elise-saken tas opp i Kringkastingsrådet, melder Medier24

Kringkastingsrådet skal i neste uke diskutere samarbeidet mellom NRK og Sophie Elise. Det har kommet flere tusen klager i saken.

Saken blir tema på møtet torsdag i neste uke, opplyser Kringkastingsrådets sekretær Erik Skarrud til Medier24.

– Rådet har fått rekordmange henvendelser fra publikum, og saken har vakt stort engasjement hos svært mange, sier rådsleder Snorre Valen.

– Spørsmål om NRKs programprofil og NRKs profil rettet mot unge særskilt inngår selvsagt i rådets mandat. Jeg synes derfor det er naturlig at saken behandles, fortsetter han.

Bakgrunnen for saken er at Sofie Steen Isachsen (28), kjent som Sophie Elise, publiserte og senere slettet et bilde av seg selv og en annen influenser som holdt en pose med noe hvitt i.

Det pågår samtaler mellom NRK og Sophie Elise om samarbeidet om podkasten «Sophie og Fetisha». Til VG opplyste Charlo Halvorsen, fungerende direktør i Marienlyst-divisjonen i NRK, onsdag at samtalene fortsatt pågikk.

Sophie Elise la onsdag selv ut en story på Instagram der hun satt i podkast-studioet på Marienlyst. Podkasten pleier å komme torsdager klokken 6.

(NTB)