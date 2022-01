Slipper PCR-test med tre vaksinedoser

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) åpner for at personer som har tatt tre doser vaksine eller har tatt to doser og gjennomgått koronainfeksjon siste tre måneder, skal slippe å ta en bekreftende pcr-test. Dette betyr altså at når disse personene tester positivt på selvtest, trenger de ikke å oppsøke en teststasjon. Samtidig er det ønskelig at de benytter seg av de kommunale løsningene for registrering av selvtester. Det skriver regjeringen i en pressemelding.

– På bakgrunn av besvarelsen fra etatene har jeg gitt Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet i oppdrag å ha snarlig dialog med kommunene, og oppdatere anbefalingene om hvem som skal tilbys bekreftende pcr-tester, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Så langt har 132 kommuner en løsning for selvregistrering. Det omfatter til sammen 4 millioner innbyggere. I løpet av kort tid vil KS tilby en tilsvarende løsning for de kommunene som ikke har det, og Helsedirektoratet har fått i oppgave å følge opp dette.

Nesten 2,5 millioner har rukket å ta tredje dose. I tillegg kommer de som har fått to doser og har gjennomgått infeksjon de tre siste månedene. Det utgjør en stor andel av befolkningen, og endringen vil avlaste kommunene. For denne gruppen vil endringen ikke ha noen betydning for status i koronasertifikatet, fordi de allerede er å anse som fullvaksinerte.