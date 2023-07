Skogbrann nærmer seg - ber folk evakuere fra områder på Rhodos

En skogbrann har blusset opp i Kiotari på Rhodos. Flere i området har fått beskjed om å evakuere umiddelbart.

– Vi er i ferd med å evakueres nå, forteller Andreas Nybø fra Ørsta til NRK. Han befinner seg i Lardos på Rhodos.

Bilder fra sosiale medier viser røyk som velter over øya.

Personer i Kiotari og Asklipiio fikk et nødvarsel på telefon like før klokken 14.00 lokal tid, med beskjed om at de umiddelbart måtte evakuere til Gennadi. Det skriver VG.

Kiotari og Asklipiio landsbyene er populære turistmål. Kiotari ligger ved kysten og har flere store hoteller, mens Asklipiio ligger fire kilometer inn i landet.

– Det er en ganske heftig skogbrann, det virker som den sprer seg ganske fort. Det har vært mye flytrafikk over oss med brannfly og helikopter, sier Andreas Nybø på øya og fortsetter.

– Da vi lå og badet nede ved sjøen kom det en røyksky over oss, og aske dalte ned.

Ifølge TV2 har Apollo totalt 200 nordmenn i områdene som kan bli evakuert, mens Tui har evakuert alle hotellene sine i Kiotari. Det skal være snakk om 100 norske gjester.

Dette er sjette dag på rad hvor brannmannskapene på øya kjemper mot skogbranner.

Også i landsbyen Laerma mottok innbyggerne nødvarsel med beskjed om å evakuere. Det skjedde rundt klokken 22.30 fredag kveld, ifølge avisen Ekathimerini. Varselet kom etter at sterk vind hadde presset brannen sørover mot Laerma.

En representant for brannvesenet beskrev operasjonen på Rhodos som vanskelig, med ulike utfordringer på den nordlige delen av øya.

Det er nå rundt 70 skogbranner i Hellas, der terrenget er svært tørt etter rekordhøye temperaturer de siste ukene.

Romania, Bulgaria, Polen og Slovakia har sendt hundrevis av brannkonstabler som bistår greske mannskaper med slukkingen.