Skatteprofessor: – Dersom Røkke bur ute i fem år, blir han i praksis skattefri

Forretningsmannen og Aker-eigaren Kjell Inge Røkke flytter frå Asker til Lugano i Sveits. Det melder Røkke sjølv i dag.

Skatteprofessor Guttorm Schjelderup ved NHH meiner det er nærliggande å tru at Røkke melder flytting no for å unngå å betale skatt på dei verdiane han har opparbeidd seg.

– Dersom han bur ute i fem år, blir han i praksis skattefri. Så veit nok Røkke at det blir jobba med å tette dette skatteholet, slik at ein må vere utflytta i langt meir enn fem år. Difor er det gunstig å flytte ut no.

Han trur fleire rikingar kan kome til å gjere som Røkke.

– Mange som har stor formue er klar over at det blir jobba med å tette femårsregelen, slik at det blir vanskelegare å flytte ut. For dei som vurderer dette, er det no eller aldri.