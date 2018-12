Siv Jensen inhabil i Andresen-saker

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) skal gå inn for finansminister Siv Jensen i alle saker som omhandlar milliardæren Johan H. Andresen. Det har blitt bestemt av Kongen i statsråd, skriv VG. Jensen har fått mykje kritikk for å ha leigd hytte av Andresen til langt under marknadspris. Jensen har tidlegare gitt Andresen verv som leiar for oljefondets etikkråd.