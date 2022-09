Sir Elton John fikk medalje av president Biden

Artisten Sir Elton John ble rørt til tårer da president Joe Biden overrasket artisten med en National Humanties medalje fredag.

– Jeg er aldri overrasket, men jeg er overrasket, sa en synlig rørt John.

Han fikk prisen etter en opptreden på South Lawn i Det hvite hus fredag.

President Joe Biden og førstedame Jill Biden var vertskap for arrangementet med tittelen «A Night When Hope and History Rhyme».

Medaljen ble gitt som et symbol på å hedre arbeidet til Sir Elton John «for å ha beveget sjeler med sin mektige stemme og musikk. Et ikon og talsmann med mot», var noe av det som kom frem i begrunnelsen, skriver CNN.