SAS-mekling: Splittede syn på progresjonen i meklingen

Forhandlingslederen for SAS sier at partene står langt fra hverandre og at det ikke ser ut til å bli enighet i meklingen i natt.

– Vi står fortsatt langt fra hverandre. Tror ikke det blir enighet i natt, sier Marianne Hernæs, som er SAS’ forhandlingsleder.

Det står i strid til hva motparten i meklingen sa tidligere lørdag.

– I går og i dag er første gang at vi ser noe konkret fra SAS som indikerer at det kan bli en løsning, sier formann i dansk pilotforening, Henrik Thyregod, til NRK.

Fristen for forhandlingene går ut mandag klokka 12 etter å ha blitt utsatt en rekke ganger.