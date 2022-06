Russland misligholder utenlandsgjeld

Russland klarte ikke å betale et avdrag på utenlandsgjelden innen fristen søndag og har dermed misligholdt gjeld for første gang på over hundre år.

Flere medier, blant dem Bloomberg og BBC, skriver at Russland ikke klarte å foreta en rentebetaling på 100 millioner dollar som hadde forfall søndag.

Russland har pengene og er villig til å betale, men på grunn av sanksjonene etter invasjonen av Ukraina er det blitt umulig å få overført pengene til de utenlandske kreditorene, skriver NTB.

Ifølge kontraktene må betalingen skje i dollar, men Russland har tilbudt seg å betale i rubler, uten at det er blitt godtatt.