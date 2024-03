Russland kaller USAs ambassadør inn på teppet

Det skriver det statlige russiske nyhetsbyrået Tass, ifølge Reuters.

Ambassadøren skal ha fått beskjed om at Russland ikke vil nøle med å utvise utenlandske ambassadører for å hindre at andre blander seg i Russlands interne anliggender.

Nyhetsbyrået Ifax siterer også en talsperson for russiske myndigheter på at Nato-øvelsen Nordic Response øker spenningen mellom Russland og Nato.