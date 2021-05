Roskilde-festivalen avlyst

Roskilde-festivalen er avlyst. Det melder dansk TV 2. Den kjente, danske festivalen kan ikke arrangeres til sommeren.– Vi er knust over at vi ikke får mulighet til å samles på festivalen vår og bidra til å gjenskape fellesskapet som coronakrisen har ødelagt for så mange, skriver arrangøren på sine nettsider.