Rosemarie Köhn er død

Norges første kvinnelige biskop Rosemarie Köhn er død. Det melder Den norske kirke. Köhn var også den første kvinnelige biskop i Norden.

Hun var biskop i Hamar bispedømme fra 1993 til 2006.

– Som den første kvinnelige biskopen var hun en pioner som banet vei for flere, og hun skapte mer plass for skeive og mange som ellers ikke følte seg hjemme i kirken, sier kirkerådsleder Kristin Gunleiksrud Raaum.

Preses i Den norske kirke, Olav Fykse Tveit minnes også Rosemarie Köhn.

– Da Rosemarie Köhn ble utnevnt var det starten på en viktig og ny fase i Den norske kirkes liv. Rose ble et ikon for den åpne folkekirke og for kvinner som kirkeledere i Norge og i hele Norden, sier Fykse Tveit.

Køhn døde natt til søndag etter lang tid sykdom, og ble 83 år gammel. Hun etterlater seg ektefelle Susanne Sønderbo, som er en dansk prest.

Hamar domkirke vil være åpen fra kl. 11.00. Der blir det lagt ut en kondolanseprotokoll. Det er også mulig å tenne lys.