Ropstad (KrF) tar ikke gjenvalg

Kjell Ingolf Ropstad tar ikke gjenvalg til Stortinget, sier den tidligere KrF-lederen og statsråden i et intervju med Vårt Land.

– Dette har ikke vært en enkel beslutning. Men akkurat det er jeg også glad for. For det viser jo at jeg synes det å drive politikk er veldig spennende, meningsfullt og kjekt, sier Ropstad til avisen.