Robert Steen trekker seg fra Ap Oslos valgliste

Det skriver Steen, som er helsebyråd i Oslo, i et Facebook-innlegg tirsdag. I innlegget takker han de som har oppfordret han til å stille til valg, og tatt til orde for at han burde være høyere opp på lista.

– Etter en helhetlig vurdering har jeg allikevel valgt å trekke meg fra prosessen og vil framover fokusere fullt og helt på oppgaven som helse- og eldrebyråd i en kompleks og utfordrende helse- og omsorgssektor, skriver Steen.

Steen har vært byråd i Oslo de siste sju årene. Han var finansbyråd fra 2015 til 2019 og deretter helsebyråd fra 2019 og fram til nå. Han har imidlertid aldri sittet i bystyret. I november varslet han at han ønsket å stille til valg der.

Oslo Arbeiderpartis nominasjonskomité foreslo å plassere ham på 19. plass, der flere forventet å finne byråden oppe blant de ti øverste. Nå har han altså trukket sitt kandidatur.

(NRK/NTB)