Regjeringen: Lakseskatt kan gi 16–17 milliarder

Finansdepartementet svarer i et brev til Stortinget at regjeringens nye lakseskatt kan gi inntekter på 16–17 milliarder kroner i år. Det er nesten fem ganger så høyt som tidligere anslag.

Finansdepartementet anslår nå i et brev til Stortinget at regjeringens nye lakseskatt kan gi inntekter i størrelsesorden 16–17 milliarder kroner i inneværende år.

Det kommer fram i et svar fra departementet på et spørsmål fra Høyres finansfraksjon. Departementet understreker at regnestykket er usikkert og basert på forutsetningene i spørsmålet fra Høyre.

Disse forutsetningene er en laksepris i tråd med fremtidspris på Fishpool, uendret valutakurs, 10 prosent økte produksjonskostnader og ingen skattemessig tilpasning.

– Gitt Høyres forutsetninger kan det på svært usikkert grunnlag anslås at forslaget til grunnrenteskatt i så tilfelle ville gitt et proveny til fordeling mellom staten og kommunesektoren på i størrelsesorden 16–17 milliarder kroner for 2023, skriver departementet.

– For 2024, der fremtidsprisene er noe lavere, kan provenyet bli i størrelsesorden 14–15 milliarder kroner med Høyres forutsetninger.

Tidligere har det vært anslått at regjeringens forslag til grunnrenteskatt på havbruk vil gitt skatteinntekter på omkring 3,5 milliarder kroner. Anslaget var basert på regnskapsdata for 2021 og skattedata for 2020 for alle havbruksselskaper.

Basert på priser hittil i år og Fish Pools fremtidspriser, kan en laksepris grovt sett beregnes til rundt 95 kroner per kilo for 2023. For 2024 er fremtidsprisen på Fish Pool i dag noe over 90 kroner per kilo, fremholder departementet i sitt brev til Stortinget.

Samtidig har også kostnadene økt, blant annet til fôr.