Regjeringen vil la lærere gripe inn fysisk oftere

Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap) ønsker at ansatte i skole og SFO skal kunne gripe inn fysisk oftere.

Det skal kunne skje blant annet ved omfattende verbale angrep eller ordensforstyrrelser som ødelegger for undervisningen. Et av målene er å øke respekten for lærernes klasseledelse.



Etter det NRK erfarer er det støtte i regjeringen for å sende forslaget ut på tilleggshøring om kort tid.

Regjeringen sendte allerede i mai i fjor ut forslag for bruk av fysisk inngripen i ny opplæringslov på høring. Forslagene skulle tydeliggjøre når lærerens kan gripe inn fysisk for å stoppe eller hindre at elever skader seg selv, andre eller skolens eiendom.

Men de åpnet i liten grad for å gripe inn fysisk mot elever som sjikanerte andre elever, eller som ødela for undervisningen.

Forslaget fikk kritikk fra blant annet Utdanningsforbundet, som omtalte det som «utilstrekkelig».