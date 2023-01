Rallykjører Ken Block er død

Den amerikanske rallykjøreren Ken Block er død. 55 åringen mistet livet i en snøscooterulykke i Utah. Det melder firmaet hans Hoonigan Industries på sosiale medier.

– Det er med vår stor sorvi kan bekrefte at Ken Block døde i en snøscooterulykke i dag. Ken var en visjonær, en pioner og et ikon. Og viktigst av alt, en far og ektemann. Han vil bli dypt savnet, skriver de på Instagram.

Omstendighetene rundt ulykken er ikke kjent. Rallykjøreren etterlater seg kone og tre barn.