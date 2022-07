Programleder besvimte - debatt mellom Truss og Sunak brått stanset

En TV-sendt debatt mellom de britiske konservative politikerne Liz Truss og Rishi Sunak ble tirsdag brått stanset etter en høy lyd i studio.

Truss tok seg til ansiktet og sa «oh my God» før sendingen ble avbrutt.

TV-kanalen TalkTV bekrefter at programleder Kate McCann besvimte og at legen anbefalte å ikke gjenoppta debatten. Den er nå avlyst.

– Selv om hun har det bra, var det medisinske rådet at vi ikke burde fortsette med debatten. Vi beklager til våre seere og lyttere, skriver kanalen på Twitter.

Sunak og Truss er de to gjenværende kandidatene til å overta som ny leder for Det konservative partiet og bli ny britisk statsminister. Debatten mellom de to er den andre på to dager.