Prognose: Trump ligger an til å vinne i Iowa

Den første runden i republikanske presidentnominasjonsvalget er i gang i den amerikanske delstaten Iowa natt til tirsdag.

Trump leder stort på alle meningsmålinger, og det er jevnt blant konkurrentene hans, mens Vicky Haley er så vidt forbi Ron De Santis på målingene.

Dørene til valglokalene åpnet klokken 2 natt til tirsdag norsk tid. Dørene skulle stenge to timer senere.

Det er ventet at ekspresident Trump kommer til å vinne lett over de to utfordrerne. Det viser også en prognose fra Edison Research.

Det er iskaldt og sterk vind i Iowa på valgdagen, og det kan påvirke republikanernes nominasjonsvalg.

(NTB/NRK)