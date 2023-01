Politiet beklager kommunikasjon etter dødsfallet i Ålesund

To politibetjenter har status som mistenkt etter et dødsfall i Ålesund lørdag i forrige uke. Politiet grep inn da en mann skal ha vært til fare for seg selv og andre, opplyser de. Senere på dagen ble han erklært død.

Sunnmørsposten skrev først at mannen ble pågrepet og lagt i bakken av politiet, men det ble avvist av politiet selv. Da avisen fikk tilgang på videomateriale av hendelsen, snudde politiet.

– Nå har vi gjennomgått lydloggen med samtalene som har foregått. Blant annet til Sunnmørsposten. Det operasjonsleder har formidlet til oss, er ikke det samme som kommer fram i lydloggen. I lydloggen kommer det fram det dere har beskrevet, sier politiinspektør Erik Steen Mikalsen til avisen.

– Operasjonsleder legger seg langflat og har gjort en feil her. Dette er på ingen måte slik håndtering vi ønsker fra våre operasjonsledere. Vi ønsker en åpen og ærlig dialog med journalister, sier han videre.