Politidirektøren: – Jeg har hatt litt høye skuldre

Tusener trosset politiets advarsel, og møtte opp på en støttemarkering etter skytingen som skjedde i Oslo i helgen.

– Jeg skal innrømme at jeg har hatt litt høye skuldre. For vi er med rette bekymret i en situasjon som PST har beskrevet som en ekstraordinær trusselsituasjon, sier politidirektør Benedicte Bjørnland til NRK tirsdag morgen.

Bjørnland sier hun har forståelse for at folk valgte å møte opp likevel.

– Jeg skjønner behovet for å møtes og for å markere. Det er ikke straffbart å ikke følge råd fra politiet. Men jeg må si at det var noen litt intense timer i går kveld, sier politidirektøren.

– Så vet jeg at Oslo politidistrikt hadde mye ressurser på, både synlig uniformert og uuniformert personell for å ivareta sikkerheten på Rådhusplassen.