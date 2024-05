Person til legevakt etter voldshendelse i Kristiansund

En person er fraktet med ambulanse til legevakt etter at en politipatrulje kom over vedkommende som hadde kuttskader i ansiktet i Kristiansund sentrum natt til lørdag. Politiet opplyser at informasjon på stedet kan tyde på at personen har vært utsatt for vold, melder politiet i Møre og Romsdal på X.