Pandatvillinger født i Frankrike

I Frankrike fødte kjempepandaen Huan Huan i natt tvillinger. – De to ungene er rosa. De er i veldig fin form. De ser store nok ut og er praktfulle, sa Rodolphe Delord, som er leder i dyreparken i Beauval. Tvillingene har fra før en storesøster, født i 2017 som var den første pandafødselen i landet.

De er svært vanskelig for pandaer å pare seg, både i fangenskap og i det fri. Hunnen er nemlig bare mottakelig for befruktning i ett til to døgn i året, og i fangenskap viser pandahannene ofte ikke interesse for akten i det hele tatt. Likevel klarte Huan Huan og maken Yuan Zi å pare seg hele åtte ganger i mars – til dyrepassernes store begeistring og overraskelse. (NTB/AFP)