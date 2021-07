Over 50 døde etter fabrikkbrann

Torsdag kveld brøt det ut en brann på en fabrikk i Bangladesh, ikke langt unna byen Dhaka. Minst 52 personer skal til nå være omkommet, ifølge lokale myndigheter. Dødstallene har steget utover morgentimene.

Det skal også være mange som er hardt skadet – noen etter å ha hoppet ut av vinduene i andre og tredje etasje for å unnslippe flammene. Det melder Reuters.

Et titalls personer er også savnet.

Det brant fremdeles i bygget et døgn etter at brannen brøt ut. Per nå er ikke årsaken kjent.