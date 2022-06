Oslo politidistrikt ber om lagring av videoovervåking i 8 uker

Oslo politidistrikt oppfordrer nå til lagring av videoovervåking i Oslo sentrum etter skytingen natt til lørdag, skriver Oslo politidistrikt i en pressemelding.

Oslo politidistrikt ber offentlige og private aktører innenfor vedlagte markerte område til å lagre videoopptak i tidsrommet fra fredag 24. juni kl. 18:30 til lørdag 25. juni kl. 01:30.

Politiet ber om at opptakene lagres i 8 uker.

Vanlig praksis er at slike opptak lagres i 7 dager, men man kan av tungtveiende grunner lagre de lenger.

Politiet sier skytingen ved flere utesteder i Oslo natt til lørdag er en slik grunn.

Politiet vil selv kontakte den enkelte, dersom de har behov for et lagret opptak innenfor et gitt område. De ber samtidig om å ikke bli kontaktet før du eventuelt blir spurt på grunn av kapasitetshensyn.