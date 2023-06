Oransje farevarsel om skogbrannfare i Sør-Norge

Meteorologisk institutt har sendt ut farevarsel om skogbrannfare på oransje nivå for deler av Østlandet, Agder og sørlige del av Rogaland.

Vær svært forsiktig med åpen ild. Vegetasjon kan svært lett antennes og veldig store områder kan bli berørt, skriver varslingstjenesten Varsom på sine nettsider.

De skriver at det er stor skogbrannfare inntil det kommer tilstrekkelig nedbør.

Det er knusktørt i terrenget i store deler av Sør-Norge og kun en liten gnist kan starte en stor brann.

– Det vi vet, er at det er ekstremt tørt, og at én gnist eller glo kan bli til en stor brann på et blunk. Ikke bruk åpen ild i skog og mark, sa brannmester Erik Nygaard i Vestfold interkommunale brannvesen fredag kveld.

Da hadde han nettopp deltatt i slukkingen av en brann like ved en hytte på Tjøme. Det har den siste uken vært flere krevende skogbranner på Østlandet.

Denne helgen har Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap forsterket skogbrannberedskapen med et ekstra helikopter som kan frakte vann. Det har base på Sola, og direktoratet opplyser at da er ett skogbrannhelikopter i beredskap på Torp, to på Kjeller, ett på Kjevik og altså ett på Sola.

(NTB)