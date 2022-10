Olje- og gassbransjen er lite forberedt på digitale angrep

Allerede før Russland invaderte Ukraina slo en rapport fra et konsulentselskap fast at olje- og gassbransjen tar for lett på trusselen om digitale angrep. Rapporten fra konsulentselskapet Sopria Steria ble levert til Petroleumstilsynet i desember 2021, skriver Aftenposten.

Politiets sikkerhetstjeneste og Etterretningstjenesten har advart om digitale angrep mot olje- og gassektoren i årevis, mens selskapene selv mener det er lav sannsynlighet for slike angrep.