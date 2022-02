NYT: Prins Andrew har inngått forlik

Den britiske prinsen har inngått forlik med Virginia Giuffre som har anklaget ham for seksuelle overgrep, melder The New York Times.

Summen prinsen må betale til Giuffre er ikke kjent, og begge parter er enige om at summen er konfidensiell, ifølge avisen.

Prins Andrew ble saksøkt av Virginia Giuffre som hevdet at han begikk flere seksuelle overgrep mot henne i 2001. Giuffre var 17 år i 2001 og mindreårig etter amerikansk lov. Prinsen avviser anklagene.

Forliket kommer kun uker før prins Andrew skulle møte i en rettslig høring. Han planlegger også å gi en «substansiell donasjon» til veldedighet som støtter rettighetene til ofre, skriver avisen videre.

Prins Andrew beklager i forliket sitt forhold til Jeffrey Epstein og hyller Giuffre for hennes og de andre ofrenes mot til å stå opp for seg selv.

Han forplikter seg til å slutte opp om kampen mot menneskehandel.