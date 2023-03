NY Times: Kina har solgt droner til Russland under Ukraina-krigen

Kina har solgt droner og dronedeler til Russland for mer enn 12 millioner dollar etter at landet invaderte Ukraina, skriver New York Times.

Opplysningene er basert på offisielle russiske tolldata, som avisen har fått fra en ikke navngitt tredjepart.

Militært, diplomatisk og økonomisk har Beijing blitt en stadig viktigere støttespiller for Russland.

Og ifølge den amerikanske avisen har det vært en jevn strøm av nye droner til Russland under krigen med Ukraina.

Biden-administrasjonen har tidligere lovet å slå hardt ned på selskaper som selger viktig teknologi til Russland.

Dronene som er levert, er en blanding mellom produkter fra det kinesiske selskapet DJI, som er verdens mest kjente droneprodusent, samt fra en rekke mindre selskaper.

DJI Technologies hevdet at de stanset virksomheten i Russland og Ukraina i fjor for å forsikre seg om at dronene ikke ble brukt i kamp.