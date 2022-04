Ny dronevideo viser russere i Butsja

En ny dronevideo som CNN har fått tak i, viser at det var russiske kjøretøyer og styrker i Kyiv-forstanden Butsja mens det lå sivile lik strødd i gatene.

På videoen sees russiske militærkjøretøy rett ved de samme likene som ble filmet etter at russerne forlot byen 31. mars.

CNN har geolokalisert og verifisert videoen som er tatt 12. og 13. mars. Hvem som gjorde opptaket er ikke offentliggjort av hensyn til fotografens sikkerhet.

Russland har nektet for at de drepte sivile i Butsja og hevder at bildene er falske.