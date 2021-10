NVE-sjef varsler dyr strøm i vinter

– Mye tyder på at vi får en vinter preget av høyre strømpriser, sier NVE-sjef Kjetil Lund til NRK.

– Så ser vi et annet fenomen også. Og det er at prisene varierer mer enn før, og raskt og sterkt. Det er nok et varig fenomen.