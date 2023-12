NSM-direktør går av

Direktør Sofie Nystrøm går av fordi Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) har inngått en ulovlig låneavtale på 200 millioner kroner, skriver Justisdepartementet i en pressemelding.

– Dette er en alvorlig sak. Justis- og beredskapsdepartementet vil, i samarbeid med Forsvarsdepartementet, sette inn en interimledelse i NSM, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl i pressemeldingen.

Departementet skriver at de ble kjent med lånet i november.

Saken vil bli gjenstand for en ekstern gjennomgang. Justis- og beredskapsdepartementet vil også gjennomgå egne rutiner for økonomi- og etatsstyring av NSM og rutiner for behandling av leiesaker, heter det i pressemeldingen.

Nystrøm har kommet med følgende uttalelse om saken, skriver NTB:

– Jeg beklager det som har skjedd. Det er alvorlige regelbrudd, og jeg tar det hele og fulle ansvar for dem. Jeg har fått informasjon om at NSM har hatt denne typen låneavtaler siden 2014, og NSM har ved flere anledninger vært i dialog med departementet i forkant av inngåelsen av avtalen. Da jeg ble klar over regelbruddet, iverksatte jeg umiddelbart undersøkelser og tiltak for å korrigere, sier Nystrøm i en uttalelse.