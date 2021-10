Norwegian med overskudd

Torsdag morgen leverte Norwegian tall for tredje kvartal.

Før skatt var det et resultat på 169 millioner i tredje kvartal. Til sammenligning var det minus 980 millioner i fjor.

– Etter at reiserestriksjoner har fortsatt å lette inn i tredje kvartal har etterspørselen økt jevnlig. Vi har sett et mer tradisjonelt bookingsmønster med passasjerer som planlegger reiser fremover i tid, skriver selskapet i kvartalsrapporten.

Selv om selskapet har økt inntektene går selskapet med driftresultat i minus, skriver E24. Driftresultatet endte på minus 295,5 millioner kroner, noe som er en bedring fra i fjor hvor underskuddet lå på 2,8 milliarder kroner.

– Resultatene for tredje kvartal viser tydelig at de tiltakene vi har gjennomført for å sikre selskapets fremtid, ved å redusere gjeld og økonomiske forpliktelser samtidig som vi forbedrer kostnadseffektiviteten, har lyktes, sier Norwegians konsernsjef Geir Karlsen.