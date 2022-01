Norges ambassadør tilbake i Kabul

Norges ambassadør til Afghanistan er tilbake i Kabul. Det opplyser utenriksminister Anniken Huitfeldt til NRK.

– Det er viktig at de reiser inn og vi får en dialog, sa utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) på et pressetreff med norske journalister i New York mandag.

Ambassadør Ole A. Lindeman og to andre norske diplomater er tilbake i landet på et to dager langt besøk for å snakke med Taliban.

Tema for samtalene med Taliban var blant annet den humanitære situasjonen, respekt for menneskerettigheter og kvinners rett til deltakelse i samfunnet, opplyser Huitfeldt.

Den norske ambassaden i Kabul ble stengt etter Talibans maktovertagelse i august i fjor.