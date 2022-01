– Det er viktig at de reiser inn og vi får en dialog, sa utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) på et pressetreff med norske journalister i New York mandag.

Ambassadør Ole A. Lindeman og to andre norske diplomater er tilbake i landet på et to dager langt besøk for å snakke med Taliban.

Tema for samtalene med Taliban var blant annet den humanitære situasjonen, respekt for menneskerettigheter og kvinners rett til deltakelse i samfunnet, opplyser Huitfeldt.

– Det betyr ikke at vi anerkjenner den maktovertakelsen som har funnet sted, men vi må sikre folks interesser i denne krisen, sier Huitfeldt til NRK.

Den norske delegasjonen i Afghanistan har også møtt representanter fra sivilsamfunnet hos FN i Kabul, melder UD. Foto: Utenriksdepartementet

Afghanistan beskrives som «mareritt»

FN-sjef Antonio Guterres beskriver den humanitære situasjonen i Afghanistan som et «mareritt».

FN anslår at 97 prosent av befolkningen i landet kan falle under fattigdomsgrensen til våren, og at en million barn kan dø av sult.

Menneskerettsorganisasjonen Human Rights Watch advarer mot sultkatastrofe i en fersk rapport. Organisasjonen sier også at kvinner og aktivisters rettigheter har blitt forverret etter at Taliban tok over makten.

Nato trakk seg ut fra Afghanistan i fjor sommer. Deretter gikk det ikke lang tid før Taliban igjen satt med makten i landet.

Den norske ambassaden i Kabul ble stengt og norske borgere evakuert etter Talibans maktovertagelse i august i fjor.

Mens Taliban inntok hovedstaden, pågikk et hektisk arbeid med å hente ut norsk ambassadepersonell og lokalt ansatte til Norge. Totalt ble over 800 afghanske borgere evakuert til Norge i de avgjørende dagene.

Anniken Huitfeldt er i New York for å delta i møter med FNs sikkerhetsråd. Foto: Tove Bjørgaas / NRK

Norge skal lede møte i Sikkerhetsrådet

Huitfeldt er i New York blant annet for å delta i møter til FNs sikkerhetsråd, som er det FN-organet som har mest makt.

Hun mener det viktigste FN kan gjøre i Afghanistan er å stille krav til Taliban om helsehjelp, kvinner og jenters rett til utdannelse, og om at menneskerettighetsaktivister ikke forfølges.

– Det som er viktig for oss her disse dagene er Afghanistan, Syria. Hvis det blir kollapser der, så får det store ringvirkninger også for vårt område, men også befolkningen som bor der, sier utenriksministeren.

Norge fikk en stol ved forhandlingsbordet i Sikkerhetsrådet for ett år siden, som ett av de rullerende medlemslandene.

Kun fem land – Kina, USA, Russland, Frankrike og Storbritannia, har fast plass i det mektige rådet.