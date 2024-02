Norge skal trene ukrainske marinesoldater

Norske soldater starter denne våren opptrening av ukrainske marinesoldater innen småbåtoperasjoner, skriver Forsvarsdepartementet i en pressemelding.

Treningen er et første steg i det maritime koalisjonsarbeidet som Norge leder sammen med Storbritannia.

– Vi må bidra der vi kan gjøre en forskjell. Her kan Norge stille etterspurt kompetanse i verdensstoppen. Norge har utviklet et godt forhold til ukrainske marinesoldater gjennom trening i Norge, nå tar vi dette samarbeidet videre og etablerer et særskilt treningsopplegg, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

Treningen skal i første omgang vare rundt et år og vil starte opp i Nederland.

– Vi må hjelpe Ukraina i arbeidet med å holde handelsrutene i Svartehavet åpne. Målet er å styrke Ukrainas sjøforsvar og forbedre Ukrainas evne til å operere langs egen kyst, sier forsvarsministeren.