Netanyahu: – Krigen vil bli langvarig

Israels statsminister Benjamin Netanyahu møter i dag sin motpart fra Storbritannia, statsminister Rishi Sunak.



Under sitt møte i Tel-Aviv sa Netanyahu at krigen mellom Israel og Palestina vil bli langvarig, og at landet er avhengig av Storbritannias støtte. Det skriver Reuters.

Benjamin Netanyahu sa sjokkangrepet 7. oktober hadde som mål å forhindre «det fredelige forholdet i Midtøsten», og ba Storbritannia støtte Gaza-motoffensiven.

– Vi var på nippet til å utvide freden. Ødeleggelsen av dette var en av grunnene til at denne handlingen ble iverksatt, fortalte Netanyahu den britiske statsministeren.

– Dette er vår mørkeste time. Det betyr at dette er en lang krig, og vi trenger din kontinuerlige støtte.

Ved ankomst fordømte Sunak den «grusomme terrorhandlingen» av Hamas 7. oktober, og sa at Storbritannia står sammen med Israel.