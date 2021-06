Mulig stans av Sbanken-kjøp

Konkurransetilsynet vurderer å gripe inn mot DNBs oppkjøp av Sbanken. Tilsynet har kommet til at oppkjøpet kan svekke konkurransen i markedet for sparing i fond.

Det kan føre til høyere priser og være til skade for norske forbrukere som etterspør fondssparing, skriver tilsynet i en pressemelding.

– Bankmarkedet er et stort og viktig marked for norske forbrukere, og DNBs kjøp av Sbanken er et av de største oppkjøpene i markedet på mange år. Basert på foreløpige analyser har tilsynet kommet til at det er nødvendig med ytterligere undersøkelser før det kan tas endelig stilling til om oppkjøpet skal tillates, sier avdelingsdirektør Gjermund Nese i meldingen.

I en børsmelding skriver DNB at de er fornøyd med at Konkurransetilsynet mener bekymringene kun knytter seg til fondsdistribusjon og ikke til boliglån eller andre banktjenester.