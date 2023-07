Mímir Kristjánsson: – Ikke noen god idé med meg som ny Rødt-leder

– Det er selvfølgelig trist at Bjørnar Moxnes går av på denne måten, sier Stortingsrepresentant for Rødt, Mímir Kristjánsson til NRK.

Mandag trakk Bjønar Moxnes seg som leder i Rødt, og det ble kjent at Marie Sneve Martinussen har overtatt rollen i partiet.

– Samtidig har vi fått en veldig sterk ny leder i Marie Sneve Martinussen, som jeg håper vil bli sittende lenge. Rødt sin politikk trengs fremdeles i en tid med fattigdomskrise og voksende matkøer, så vi må bare kjøre på videre som før, sier Kristjánsson.

Den erfarene politikeren påpeker at det ikke det ville vært noen god idé med han som ny leder i Rødt.

– Til det har jeg gjort altfor, altfor mye dumt i livet. Ikke har jeg særlig lyst heller. Så jeg er glad for at Marie Sneve Martinussen tar over.