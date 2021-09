Mann gripen for Trosterud-skyting

Det stadfestar Grete Lien Metlid i politiet til NRK. Mannen er ifølgje Metlid «godt vaksen», men vil ikkje kommentere alderen. Ho fortel at politiet er varsam med å gå i detaljar.

– Han er arrestert i Oslo. Han bur her. Arrestasjonen skjedde innandørs, seier Metlid, som er leiar for Felles eining for etterretning og etterforskning i Oslo politidistrikt.

Metlid seier ho håpar politiet får avhøyrt mannen i løpet av dagen. Han vart arrestert i dag tidleg.

I slutten av august blei ein mann i 50-åra arrestert og sikta for drapsforsøk, men blei lauslaten etter få dagar. Ifølgje Metlid er det ikkje den samme mannen som er arrestert på nytt.