Lysfenomen kan ha vært rakett

Lysfenomenet som ble sett over deler av Norge sent mandag kveld, kan ha vært deler av en Centaur-rakett som sendte opp en Landsat6-satelitt mandag. Delen som lyste opp kan ha vært øvre del av bæreraketten som var på vei ned gjennom atmosfæren hvor den brant opp. Dette bildet er tatt over Nederland av Marco Langbroek på Leiden-universitetet.